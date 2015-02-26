Глава Чечни обратил внимание на видео солдат ВСУ с требованием к Зеленскому.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных. Ролик размещен в собственном Telegram-канале российского чиновника. По мнению эксперта, солдаты противника "морально сдались", а также регулярно жалуются на командование и грозятся уйти со службы. Он отметил, что очередная группировка ВСУ сделала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что "держат оборону в самой горячей точке". Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению чиновника, на самом деле эти бойцы еще не чувствовали запаха настоящего пороха. Кадыров попросил читателей ТГ-канала представить себе как эти солдаты бы говорили, если бы столкнулись с "нашими вежливыми людьми" в реальном открытом сражении. В Чечне напомнили, что военные просят Киев организовать ротацию сил, а в противном случае грозятся бросить занимаемый пост.

Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР.

Фото и видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров