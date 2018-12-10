Кадыров призвал жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации по вопросу административной границы. Видеообращение Кадырова опубликовано в Instagram.
Во вторник на нескольких каналах Telegram появилась информация о том, что на окраине Кизляра (город республики Дагестан) молодые люди снесли дорожный указатель. Данное происшествие обеспокоило местных жителей.
Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент.
Рамзан Кадыров
Для обеспечения порядка на место инцидента выехали сотрудники полиции. Чтобы " оттуда не пускали и наших туда не пускали"
Регионам до 2021 года поручено установить границы регионов и населенных пунктов. Это делается для того, чтобы уладить кадастровый учет.
Ранее стал известен годовой доход Рамзана Кадырова.
Видео: Instagram/ ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ
YouTube/ MPV-VIDEO HDTV
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