Кадыров призвал жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации

На окраине Кизляра (город республики Дагестан) молодые люди снесли дорожный указатель.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации по вопросу административной границы. Видеообращение Кадырова опубликовано в Instagram.

Во вторник на нескольких каналах Telegram появилась информация о том, что на окраине Кизляра (город республики Дагестан) молодые люди снесли дорожный указатель. Данное происшествие обеспокоило местных жителей.

Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Рамзан Кадыров

Для обеспечения порядка на место инцидента выехали сотрудники полиции. Чтобы " оттуда не пускали и наших туда не пускали"

Регионам до 2021 года поручено установить границы регионов и населенных пунктов. Это делается для того, чтобы уладить кадастровый учет.

Ранее стал известен годовой доход Рамзана Кадырова.

Видео: Instagram/ ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ

YouTube/ MPV-VIDEO HDTV