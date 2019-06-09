Стал известен годовой доход Рамзана Кадырова

Декларация политика опубликована на сайте администрации Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей. Это на 700 тысяч рублей больше его доходов годом ранее. Декларация опубликована на сайте администрации Чечни.

Согласное ей глава также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком размером 3668 кв.м. Помимо этого, в пользовании Кадырова, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метра. Личного транспорта у главы Чечни нет.

В пользовании супруги политика находится квартира площадью 209,8 квадратных метра. Годовой доход Медни Кадыровой составил 60 тысяч рублей. Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей главы Чечни заработал в прошлом году 210,8 тысяч рублей.

Фото: ВК/Рамзан Кадыров, РБК,