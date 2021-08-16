Кадыров призвал союзников РФ укреплять границы в связи с событиями в Афганистане

Глава Чечни посоветовал готовиться к худшему.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзники России обязаны провести действия по укреплению границ из-за сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом он сказал в ходе прямого эфира на странице своего сына в социальной сети Instagram.

По словам Кадырова, следует готовиться к худшему.

Для нас это не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. <...> Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кроме того, он подчеркнул, что "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) является проектом Соединенных Штатов.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим уехать из Афганистана через безопасный проход. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее боевики взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в Кабуле.

Видео: Instagram/adam_benoevsky_095