Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в Кабуле

Боевики уверяют, что российские дипломаты могут не переживать за свою безопасность.

Несколько человек выпало из самолета при попытке улететь из КабулаПосол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что боевики "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ) начали охранять внешний периметр российского посольства в Кабуле. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам Жирнова, радикалы уверяют сотрудников диппредставительства, что они могут работать в спокойной обстановке.

Наше посольство уже охраняют талибы. Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Талибы еще раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадет. Дмитрий Жирнов, посол РФ в Афганистане

Он отметил, что в целом обстановка в Кабуле спокойная. По словам Жирнова, в городе остаются функционировать школы для девочек.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим уехать из Афганистана через безопасный проход. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее в Узбекистане потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

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