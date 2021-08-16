СМИ: в Узбекистане потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

Минобороны страны начало проверку инцидента.

Министерство обороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета Военно-воздушных сил Афганистана в районе государственной границы. Об этом информирует издание "Газета.uz".

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение вечером 15 августа на территории Сурхандарьинской области. В интернете после инцидента было опубликовано видео, на кадрах которого зафиксированы части разбившегося самолета и раненый военнослужащий. По данным СМИ, в настоящее время оборонное ведомство Узбекистана изучает эту ситуацию.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим уехать из Афганистана через безопасный проход. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан.

Видео: Telegram/TashkentLand