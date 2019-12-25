Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Навального

Он призвал Навального любить Россию, а не "поливать её грязью".

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления российского политика Алексея Навального. Заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Политик заявил, что высказывание Навального о том, что за его отравлением стоит Владимир Путин, выглядит абсурдно.

А почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он заявил, что у Навального нет доказательств виновности президента в отравлении, только лишь "скучные и скупые" факты. Также чеченский лидер считает, что именно благодаря Владимиру Путину в России действует толерантное отношение к оппозиции. Он уверен, что если бы главой государства стал эксцентричный человек, то "всю радикальную оппозиционную нечисть" выдворили бы из страны по надуманным основаниям.

Кадыров призвал Навального любить Россию, а не "поливать её грязью" и "пиарить свою персону". Также он считает, что если бы Навального хотели убить в России, то не один врач не стал бы его спасать, а немецкий самолёт не получил бы разрешения на посадку в Омске.

Ранее омские врачи прокомментировали обвинение Навального.

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