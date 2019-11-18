Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Высказывание главы Чечни не так поняли.

Рамзан Кадыров отреагировал на высказывания критиков его слов об убийстве за оскорбления в сети. Глава Чеченской республики заявил, что его слова были искажены. По мнению политика, "против него" недостоверную информацию пишут около 10 человек.

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Он добавил, что кто они такие можно будет узнать, когда "начнешь выявлять". Кадыров не отрицал, что разозлился,но в этот момент это слова извратили. Речь идет о поездке Кадырова к строящемуся Исламскому центру в поселке Мичурина. По словам Рамзана, по местной этике вышло так, что он заявил "я тебя побью, я тебя убью, я вырву". Однако общественность дала этой речи прямой перевод. Он предложил критикам доказать, что власть делает что-то не по "Корану, не по сунне", если они называют себя "мужчинами".

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать обидчиков чести.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, BBC News