Глава Чечни призвал противников на Украине сложить оружие перед чеченским спецназом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал карательные меры при отказе украинских националистов сдаться и сложить оружие. Такое заявление чиновник сделал в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас… пост Кадырова в ТГ-канале

Глава Чечни заметил, что все чаще с передовой ему присылают видео, на которых чеченские силовики "радуют новыми кадрами" с захваченными пленными националистами с Украины. Кадыров добавил, что российские спецназовцы в зоне боевых действий слаженно и оперативно работают над задачами.

Кадыров: российские силы прорвали в Мариуполе кольцо, в которое попал спецназ.

Фото и видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров