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Кадыров показал видео с украинскими пленными

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Он подчеркнул, что в этот раз пленных оказалось значительно больше.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с украинскими пленными в зоне проведения спецоперации. Видеозапись появилась в Telegram-канале лидера республики.

По словам Кадырова, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов полностью оправился и вернулся на передовую, где его "радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих". Он подчеркнул, что в этот раз пленных оказалось значительно больше.

Также Кадыров заявил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: военнопленные, глава чечни, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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