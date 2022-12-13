Он подчеркнул, что в этот раз пленных оказалось значительно больше.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с украинскими пленными в зоне проведения спецоперации. Видеозапись появилась в Telegram-канале лидера республики.

По словам Кадырова, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов полностью оправился и вернулся на передовую, где его "радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих". Он подчеркнул, что в этот раз пленных оказалось значительно больше.

Также Кадыров заявил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года

Видео: Telegram / Kadyrov_95