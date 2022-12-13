Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО

Глава Чечни рассказал о средствах, которыми бойцы будут уничтожать западные танки.

Глава российского региона Рамзан Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующей информацией чиновник поделился в собственном аккаунте в социальных сетях. Известно, что боевая техника закуплена военными на денежные средства от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Минобороны укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы. пост Рамзана Кадырова

Эксперт добавил, что каждое боевое чеченское подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками на них. В общей сложности военные региона обладают более 50 единицами таких средств. По мнению Рамзана Кадырова, эти "Уралы" в разы повышают эффективность работы солдат против сил стран коллективного Запада и НАТО, а также неонацистских преступников из Украины.

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95