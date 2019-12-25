Кадастровая оценка недвижимости 2020 года в Петербурге применяться не будет

После отказа в бюджете не появится дополнительных 14 миллионов рублей.

Стало известно о том, что в Петербурге не будут применять кадастровую оценку недвижимости 2020 года. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

В заявлении правительства Петербурга отмечается, что данное решение принято из-за непростой экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Кроме того, в Смольном отметили, что прислушались к пожеланиям бизнеса и перенесли ввод оценки на несколько лет. Это поможет стабилизировать экономическую ситуацию, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новую кадастровую оценку земельных участков проведут в 2022 году. Затем, в 2023 году, пройдет оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест. До переоценки будут действовать результаты 2018 года.

Губернатор напомнил, что горожане платят ежегодный налог за квартиры и дома, исходя из кадастровой стоимости, с 2016 года. Повышение стоимости ведет увеличение налога. После отказа в бюджете города не появится дополнительных 14 миллионов рублей, однако решение станет фактической мерой поддержки бизнеса в непростой экономической ситуации, сообщили в Смольном.

Ранее стало известно о том, что до 2030 года в Петербурге планируют построить около 32 млн квадратных метров жилья.

Фото: Piter.tv