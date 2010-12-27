Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось

Очистные сооружения не выдерживают нагрузки из-за ветхости.

Роспотребнадзор объяснил причину ухудшения качества морской воды в Крыму. Проблема связана с некачественными стоками очистных сооружений. Об этом рассказала главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Федеральная программа запланировала решению проблемы на более поздние сроки. Поэтому в малых поселках Крыма и Севастополя сложилась такая ситуация. С 2013 по 2019 года аналитики выявили тенденцию к загрязнению морских вод. Наиболее проблемными пляжами остаются "Мраморный" и "Хрустальный" в Крыму, "Малоречка" в Алуште.Практически весь летний сезон они были закрыты из-за несоответствия санитарным нормам.

Летом 2019 года чиновники вынесли 96 постановлений об ограничениях на купание и использование пляжных территорий. На полуострове функционировали 455 пляжа, в Севастополе - еще 36. По данным Роспотребнадзора, в 8 тысячах проб на микробиологические факторы в 2% образцов найдены отклонения.

Напомним, что реконструкция очистных сооружения намечена на 2022 год. На эти цели федеральный бюджет выделит почти 11,5 миллиардов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что рост потока иностранных туристов зафиксировали в Крыму.

Фото: Piter.tv

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