Кабмин внесет поправки о досрочном начале выплат на школьников

Выплаты планировалось начать проводить с 16 августа.

В пятницу, 30 июля, правительство РФ внесет поправки для досрочного начала выплат по 10 тыс. рублей на школьников. Выплаты начнутся со 2 августа. Ране планировалось, что с 16 августа. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник, - сказал Мишустин.

Выплаты начнут проводить раньше, чтобы у родителей было больше времени подготовить детей к школе.

Ранее мы писали, что в Петербурге на день ВДВ не будет никаких массовых мероприятий, так как они запрещены Роспотребнадзором.

Видео: Правительство России