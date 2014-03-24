Кабмин включил сахар в перечень сельхозпродукции для госинтервенций

Госинтервенции будут использоваться в том числе для поддержки сельхозпроизводителей.

Правительство РФ включило сахар в список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Распоряжение было опубликовано на сайте ведомства.

Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Так, в период низких цен продукцию будут закупать в интервенционный фонд и продавать в случае роста стоимости товара. Таким образом кабмин планирует стабилизировать ситуацию на рынке.

В 2022 году, согласно решению правительства, будет формироваться так называемый "сахарный фонд".

Согласно решению правительства, "сахарный" фонд начнет формироваться в 2022 году.

Ранее мы писали, что аналитики оценили расходы на социальные выплаты в 450-500 млрд рублей.

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