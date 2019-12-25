Аналитики оценили расходы на социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

Бюджет останется профицитным по итогам года.

Увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% (на 0,6-0,9 процента в реальном выражении) вызовут разовые выплаты пенсионерам и военным, а также 21 млрд рублей на допрасходы малоимущим семьям. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство АКРА.

Отмечается, что если учитывать только получателей выплат, то рост доходов составит 5%. По мнению аналитиков, по этой причине произойдет краткосрочное сокращения неравенства в доходах. На выплаты, как отмечают специалисты, нужно будет необходимо 450-500 млрд рублей.

В агентстве отметили, что критичным это не будет, так как бюджет по итогам 2021 года останется профицитным даже с учетом выплат. По прогнозам экспертов, инфляции вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта.

Ранее мы писали, что "Ашан" за полгода закрыл 17 магазинов в России.

Фото: pixabay