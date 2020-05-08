"Ашан" за полгода закрыл 17 магазинов в России

Все дело в неудовлетворительных результатах.

С января по июнь 2021 года французская сеть "Ашан" закрыла в России 17 супермаркетов. Как отметил гендиректор "Ашан Ритейл Россия" Иван Мартинович, магазины закрылись из-з неудовлетворительных результатов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Elo Group.

В июне 2021 года в России насчитывалось 236 магазинов "Ашан", 95 из которых — гипермаркеты, а 143 — супермаркеты. В России в конце июня насчитывалось 212 супермаркетов. Их число за год уменьшилось на 32,5%.

Отмечается, что за полгода выручка Elo Group в Восточной и Центральной Европе выросла на 3% и составила 14,8 млрд евро. В отчете говорится, что росту выручки способствовали и сильные продажи в России.

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