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Несколько французских компаний продолжат работать в России
Сегодня, 16:03
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Несколько французских компаний продолжат работать в России

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Речь идет о компаниях: "Леруа Мерлен", "Ашан", "Декатлон" и Danone.

Работу в России продолжат крупнейшие французские компании: "Леруа Мерлен", "Ашан", Danone, "Декатлон". Они не планируют покидать российский рынок в сложившейся ситуации. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

Компании решили не покидать российский рынок. Это связано с тем, что правительство Франции не настаивает на подобном решении. Французские компании работают в России достаточно долго. В них работает около 160 тысяч человек. Безье подчеркнул, что все сотрудники "должны питаться, получать зарплату".

Напомним, что многие компании и кредитные организации решили уйти с российского рынка. Так, например, крупнейшие магазины IKEA приостановили работу в России и Белоруссии. О временном уходе объявил "Макдоналдс". Основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров считает, что успех компании вряд ли удастся повторить. Это связано с тем, что "Макдоналдс" долгое время выстраивал работу на территории России.

Ранее мы сообщили, что банк UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России.

Фото: auchan.ru

Теги: ашан, бизнес, леруа мерлен, россия, рынок, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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