Банк UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России

Совсем скоро руководство кредитной организации озвучит свой вердикт.

Кредитная организация UniCredit рассматривает прекращение деятельности в России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора на конференции, организованной американским инвестиционным банком Morgan Stanley.

По словам главного исполнительного директора крупнейшего банка Италии UniCredit Андреа Орчела, пока рано говорить о решении. Совсем скоро руководство кредитной организации озвучит свой вердикт. На сегодняшний день, организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков и сопутствующих сложностей при отделении от страны целого банка. По данным агентства, кредитная организация перестанет инвестировать средства в Россию.

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Фото: Журнал Плас