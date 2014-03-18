Кабмин видит риск роста цен на отели и санатории из-за программы туристического кешбэка

Дмитрий Чернышенко назвал туристический кэшбэк временной мерой.

Российское правительство видит риск роста цен на отели и санатории из-за программы туристического кешбэка. Такое заявление на встрече с модераторами и спикерами Восточного экономического форума при участии президента России сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Мы с Антоном Силуановым абсолютно трезво относимся к кешбэку. Есть риск того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость, которую мы на кешбэк потратили. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник объяснил коллегам, что для страны туристический кешбэк является временной мерой, которая работает из-за закрытия границ с другими странами и распространения коронавируса по миру. При этом государство готово продолжать точечно поддерживать данную меру, если будут средства замещения. Чернышенко полагает, что если бы существовали средства замещения, то люди сами бы поехали путешествовать по РФ. Сейчас же неэффективность средств размещения компенсируется выгодной ценой.

Частные инвестиции в российский туризм до 2024 года составят более 600 млрд рублей.

Видео: YouTube / Россия 24