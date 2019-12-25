Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон

Догузова рассказала о планах на программу в 2022 году.

Ростуризм до конца текущего года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказала глава профильного ведомства Зарина Догузова. По словам специалиста, туры будут реализовываться с 15 января по 30 апреля.

Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Напомним, что правительственная программа по стимулированию внутренних туристических поездок работает с августа 2020 года. С 16 июня 2021 года Ростуризм запустил осенний этап (четвертый по счету) программы. Этот этап был продлен до 14 сентября. К 31 августа на программу кабмином было выделено 6,7 млрд рублей, из которых остались только 400 млн рублей. Они будут исчерпаны к середине сентября. В 2022 году программа будет действовать только в низкий сезон, который исключает Новый год и летний период.

Догузова заявила, что внутренний туризм в России восстановился на 95% в первой половине 2021 года.

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