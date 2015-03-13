Догузова заявила, что внутренний туризм в России восстановился на 95% в первой половине 2021 года

В первом полугодии в стране отдохнули 24,6 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в России внутренний туризм в первой половине 2021 года восстановился на 95%. По ее словам, до конца года он должен восстановиться полностью.

По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек [останавливались в отелях хотя бы на одну ночь], что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года, - сказала Догузова.

Она отметила, что это хорошая динамика, лучше, чем во многих других странах.

Ране мы писали, что в Петербурге 2 августа начнут работать фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.

Видео: YouTube / Ростуризм