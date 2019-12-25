В Ростуризме рассказали о выделенных на нацпроект средствах.

Частные инвестиции в российский туризм до 2024 года составят более 600 млрд рублей. Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Чиновница уточнила, что средства будут привлечены в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Специалист заметила, что в стране заработал новый финансовый инструмент. Речь идет о субсидировании процентной ставки для инвесторов. Он позволит привлечь дополнительно около 285 млрд рублей.

199 млрд рублей у нас заложено в нацпроекте до 2024 года. На эти деньги мы должны будем привлечь больше 600 млрд частных инвестиций. Зарина Догузова, глава Ростуризма

В России реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить порядка 529 млрд рублей. Еще 72 млрд рублей пойдут из региональных средств. К 2030 году программа должна привлечь в туризм 1,7 трлн рублей в качестве частных инвестиций.

Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон.

Фото: Восточный экономический форум