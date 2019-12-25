Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Российское правительство выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Такое заявление на заседании кабинета министров сделал Михаил Мишустин. Руководитель уточнил, что данная мера связана с выполнением майских указов президента Владимира Путина. Повышение оплаты труда коснется учителей, медиков, преподавателей вузов, ученых, деятелей культуры и искусств.
Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы…Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин дал поручение министру по социальной поддержке и труду Антону Котякову взять исполнение данного решения правительства РФ под личный контроль. Вместе с Минфином профильное ведомство будет следить, чтобы каждый субъект РФ получил средства, а далее все выделенные из бюджета деньги дошли до тех категорий граждан, которым они положены.
Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе.
Фото и видео: Правительство России
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