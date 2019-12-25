Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе

Глава кабмина РФ рассказал о новых мерах борьбы с ковидом.

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Такое заявление на заседании президиума Координационного совета сделал глава российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что по результатам прошлой недели рост числа новых пациентов фиксировался в 11 субъектах РФ. Эпидемиологическая обстановка по стране осложняется появлением нового южноафриканского варианта ковида - "омикрона". Его появление фиксируется во многих странах мира.

Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию. Правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что согласно вводимым дополнительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией власти страны будут работать по нескольким направлениям. Для начала чиновники поставили перед собой задачу сформировать барьеры и снизить темпы проникновения ковида и его нового штамма в РФ. Также следует повысить темпы производства вакцин, тест-систем для раннего выявления заболевания.

Кабмин выделил еще 89 млрд рублей на поддержку ОМС.

Фото и видео: Правительство России

