Кабмин выделил еще 89 млрд рублей на поддержку ОМС

Михаил Мишустин оценил запасы препаратов и оборудования для лечения ковида в регионах.

Российское правительство выделило еще 89 млрд рублей на поддержку ОМС ( обязательного медицинского страхования). Такое заявление Михаил Мишустин сделал во время заседания координационного совета президиума по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава кабинета министров подчеркнул, что в том числе денежные средства пойдут на лечение зараженных ковидом пациентов.

Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российской субъекте стабильно работали при любом развитии событий. Правительство дополнительно направило 89 млрд рублей на поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр напомнил коллегам о том, что следует контролировать наличие в регионах лекарств от коронавируса, а также запасов кислорода и средств индивидуальной защиты населения. Руководитель поручил губернаторам на местах сохранять резерв инфекционных коек в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Мурашко: здравоохранение больше всего ждет от 2022 года появления лекарства от ковида.

Фото и видео: Правительство России