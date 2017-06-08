Кабмин выделит авиакомпаниям России субсидии на 19,5 млрд рублей

Михаил Мишустин рассказал о господдержке аэропортов и авиакомпаний.

Российское правительство выделит отечественным авиакомпаниям государственные субсидии на 19,5 млрд рублей. Соответствующее заявление на заседании правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что денежные средства уйдут на компенсацию возврата пассажирам, у которых произошла отмена билетов из-за введенных санкционных запретов.

Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей, субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Финансовая поддержка позволит воздушным перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, что позитивно скажется на ресурсах, необходимых для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности авиапарка. Также свыше 1,5 млрд рублей власти РФ отправят на частичную компенсацию операционных расходов для аэропортов, находящихся в южной и центральной частях страны.

Кабмин продолжает формировать институт социального предпринимательства.

Фото и видео: Правительство России

