Кабмин выделит 800 млн рублей на возмещение малому бизнесу комиссии за использование СБП

В правительстве напомнили об удобности использования системы быстрых платежей.

Российское правительство выделит дополнительно 800 млн рублей на возмещение малому бизнесу комиссии за использование СБП (системы быстрых платежей). Соответствующее заявление в рамках оперативного заседания с кабинетом министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что поручение дал президент Владимир Путин.

Выделим 800 млн рублей, чтобы возместить малому и среднему бизнесу комиссию за СБП. Операции по-прежнему останутся фактически бесплатными для кафе, небольших магазинов, производственных компаний и их клиентов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что данная компенсация действует с июля 2021 года и до конца 2022 года. На эти цели из бюджета в общей сложности будет направлено 1,8 млрд рублей. Инструмент помогает предпринимателям экономить на безналичных платежах, а также сконцентрировать ресурсы на развитии бизнеса. Обычные покупатели могут удобно и оперативно рассчитываться за товары и услуги.

Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов.

Фото и видео: Правительство России