Кабмин выделит 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Поручение дал президент России Владимир Путин.

Правительство России выделит на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, а также на поддержку сельской ипотеки еще 6 млрд рублей. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такое решение принято по поручению главы государства", - сказал он.

По словам Мишустина, порядка 2 млрд рублей из этих денег пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это позволит улучшить жилищные условия для 14 тыс. семей.

На повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности потратят еще 2,8 млрд рублей. Часть денег пойдет на строительство детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

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Видео: Правительство России