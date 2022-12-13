Кабмин выделит 2 млрд рублей на железнодорожные перевозки сельхозтоваров

Михаил Мишустин рассказал о поддержке государством агропромышленного комплекса.

Российское правительство направит два миллиарда рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственных товаров. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в рамках рабочего совещания со своими заместителями. По мнению чиновников, такое решение властей позволит без перебоев транспортировать не менее одного миллиона тонн профильной продукции. В этот перечень попадут зерновые и масленичные культуры, рыба, минеральные удобрения и прочие востребованные продукты питания.

Правительство ведет активную работу по поддержке агропромышленного комплекса. Чтобы обеспечить доставку по железной дороге сельхозсырья и продовольствия выделим 2 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михвил Мишустин добавил, что указанная мера поддержки поможет отечественным сельхозпроизводителям и пищевой промышленности получить все необходимое для осуществления их деятельности. При этом граждане страны в каждом регионе сохранят достаточно широкий выбор качественных российских продуктов питания.

Кабмин РФ выделит 190 млрд рублей казначейских кредитов регионам на инфраструктуру.

Фото и видео: Правительство России