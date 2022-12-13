Кабмин РФ выделит 190 млрд рублей казначейских кредитов регионам на инфраструктуру

Михаил Мишустин рассказал о работе властей с регионами.

Российское правительство в рамках запуска программы специальных казначейских кредитов выделит регионам страны в общей сложности 190 млрд рублей. Эти денежные средства уйдут на инфраструктурные проекты. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров в Москве сделал председатель Михаил Мишустин. Уточняется, что субъекты страны смогут получить подобнве кредиты под три процента на срок до 15 лет.

Значительная часть суммы пойдет на восстановление инженерных сетей, перевод мазутных котельных в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах на биотопливо. Еще 50 млрд рублей пойдет на обновление общественного транспорта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что благодаря специальным казначейским кредитам регионы сирраны уже в 2023 году смогут дополнительно профинансировать наиболее значимые для себя инфраструктурные проекты.

Кабмин выделил 2 млрд рублей на переоснащение научных институтов в аграрной сфере.

Фото и видео: Правительство России