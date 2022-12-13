Кабмин выделил более 237 млрд рублей на проекты по авиастроению в 2023 году

Михаил Мишустин рассказал о выделении средств на воздушные суда.

Российское правительство выделил более 237 миллиардов рублей на проекты по авиационному строению в 2023 году. Соответствующей информацией с журналистами в ходе оперативного заседания кабинета министров рассказал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что эксперты подготовили дополнительный список отечественных самоокупаемых проектов. Председатель кабмина обратил внимание коллег на то, что в следующие два года на данные задачи государство направит еще более 32 миллиардов рублей. Эти денежные средства будут направлены компаниям на возвратной основе за счет покупки облигаций российских лизинговых предприятий.

На их реализацию в сфере авиастроения в текущем году суммарно выделено более 237 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия не допустила негативного развития в экономике.

Фото и видео: Правительство России