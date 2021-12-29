Средства пойдут на борьбу против "омикрон"-штамма ковида.

Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение с утвержденной суммой дополнительного финансирования. Решение было принято еще на заседании кабмина от 27 января.

Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу. заявление Мишустина

Чиновники заметили, что данная мера поддержки со стороны федеральных властей связана с распространением по стране "омикрона". Выделенные средства позволят на местах сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции и развитии содержании первичного звена для оказания качественной помощи пациентам.

К работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров.

Фото: Правительство России

