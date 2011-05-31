Кабмин утвердил правила ведения закупок лекарств фондом "Защитники Отечества"

Михаил Мишустин оценил работу фонда.

Российское правительство утвердило правила ведения единой базы о закупках лекарств отечественным фондом "Защитники Отечества". Такое решение позволит упростить сам процесс. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании координационного совета при кабинете министров сделал председатель Михаил Мишустин. Информацией чиновник поделился на мероприятии, посвященном обеспечению потребностей Вооруженных сил страны на специальной военной операции. Эксперт добавил, что по поручению главы государства Владимира Путина работает фонд "Защитники Отечества", а филиалы открыты во всех регионах страны.

Что касается приобретения для уволенных со службы ветеранов - участников специальной военной операции, правительством утверждены правила ведения единой базы о закупках, производимых фондом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России