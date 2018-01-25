Кабмин утвердил концепцию по развитию электромобилей в РФ

К 2024 году планируется осуществить выпуск 25 тысяч единиц автотранспорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России. Об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров.

Отмечается, что к 2024 году планируется осуществить выпуск 25 тысяч российских машин на электрических двигателях. Кроме того, будет создано девять тысяч зарядных станций для них.

Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам главы правительства, некоторые страны мира уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с ДВС. Мишустин подчеркнул, что за транспортом, в котором используются экологичные силовые установки, будущее, и России следует развиваться в данном направлении.

Ранее мы сообщали, что до 2024 года власти страны заложили 50 миллиардов рублей из ФНС на софинансирование строительства зарядных станций, производства батарей и самих электромобилей.

Видео: Правительство РФ