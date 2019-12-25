Власти России не заложили денег на субсидирование продаж электромобилей

До 2024 года заложили 50 млрд рублей из ФНС на софинансирование строительства зарядных станций, производства батарей и самих машин.

Российские власти не заложили средств на субсидирование продаж электромобилей. Деньги выделят на софинансирование строительства зарядных станций, а также производства машин и батарей. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели было выделено до 2024 года 50 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, до 2024 года на льготный лизинг и кредитование необходимо 15,9 млрд рулей. Средства власти рассчитывают собрать благодаря повышению утильсбора на автомобили. В таком случае скидки по кредитам и лизингу для российских машин оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей. Еще одним источником окажется ввозная пошлина, которая вводится на экологичные авто. Однако она приведет к удорожанию автомобилей.

Эксперты считают, что в данном случае нужны более маштабные меры поддержки.

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