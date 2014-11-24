СМИ: власти РФ обсуждают меры по изъятию части доходов у металлургов

Так, 25 июня правительство утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов.

Власти России рассматривают возможность долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых. Они позволят заменить временную экспортную пошлину, которая будет действовать до конца этого года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отметим, что 25 июня правительство утвердило введение пошли на экспорт из России черных и цветных металлов. Так, пошлины введут с 1 августа по 31 декабря этого года.

Власти сейчас обдумывают изменения в налогообложении добычи полезных ископаемых, ставки которого, вероятно, будут привязаны к ценам на сырье, так чтобы сборы повышались вместе с ростом рынка, - сообщил агентству источник.

Предполагается, что новые меры сменят экспортные пошлины уже в 2022 году. Сообщается, что окончательное решение примут после выборов в Госдуму. Однако обсуждают российские власти и другие варианты.

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