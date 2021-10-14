Михаил Мишустин рассказал, что собственники будут сами ликвидировать загрязнения, причиненные природе.

Кабмин создаст механизм контроля сделок с опасными промышленными объектами. Об этом на заседании правительства России рассказал Михаил Мишустин. Известно, что данная мера необходима для мониторинга за коммерческими сделками, которые могут нанести существенный урон региональной экономике. В частности, чиновник упомянул о брошенных химических заводах. В качестве примера были указаны площадки "Усольехимпрома" и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

И это далеко не единичные случаи, когда бесхозные предприятия мешают людям нормально жить, губят нашу природу. Получив доход, бывшие собственники зачастую бросают старое имущество, а ликвидировать ущерб приходится за счет государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин уже разработал документ, который позволит предотвратить подобные проблемы в будущем. Он обязывает владельцев опасных промышленных объектов (с токсичными веществами) первого и второго классов ликвидировать весь нанесенный окружающей природе ущерб. Мишустин заметил, что за пять лет до прекращения эксплуатации объекта собственник должен будет создать план по ликвидации загрязнения.

Мишустин назвал поддержку семей приоритетом правительства.

Фото и видео: Правительство России