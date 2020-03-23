Кабмин разрешил жителям ДНР и ЛНР въезжать на территорию РФ

Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

Кабинет министров России разрешил жителям ДНР и ЛНР въезжать на территорию РФ. Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в РФ граждан других стран. В распоряжении указано, что жителям ДНР и ЛНР разрешили въезжать в РФ из принципа гуманности. Так как эти территории находятся в экономической и транспортной блокаде от Украины.

Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

Ранее Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса.