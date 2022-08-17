Михаил Мишустин рассказал о госпомощи временно закрытым воздушным гаваням России.

Кабмин расширит объем поддержки простаивающих аэропортов Юга и Центра России. Соответствующее заявление в рамках заседания кабинета министров сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что временно закрытые гражданские воздушные гавани ряда российских городов получат компенсацию, необходимую для оплаты операционных расходов.

Президент поручал поддержать их коллективы во время такого вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин ввел льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сельхозсырья.

Фото и видео: Правительство России