Кабмин ввел льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сельхозсырья

Мишустин рассказал о дополнительной помощи сельхозотрасли России.

Российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для отечественных аграриев, необходимые для производства и переработки сельскохозяйственного сырья, а также покупку рефрижераторов. Соответствующее заявление в рамках заседания кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что снижены ставки для сельхозпроизводителей, а также расширены условия предоставления этой программы. Долгосрочный займ можно получить на срок от 2 до 15 лет , а краткосрочной - на срок до одного года. Расширение условий касается не только новых контрактов по кредитованию, но и те, что были взяты по ставке в 10%.

Это позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния. "

Учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми качественными продуктами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Благодаря новым льготам, производители сельскохозяйственной продукции смогут оперативнее поставлять на внутренний рынок и дальние расстояния скоропотрящиеся продукты питания.

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей.

Фото и видео: Правительство России