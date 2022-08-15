Он подчеркнул, что федеральный центр предоставляет субъектам финансы и необходимую технику.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей. Об этом он заявил на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностные лица регионов обязаны обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях. Он подчеркнул, что федеральный центр предоставляет субъектам финансы и необходимую технику.

У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов.

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