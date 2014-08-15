Кабмин простимулирует работу по освоению недр

Михаил Мишустин напомнил о важности проведения работы во взаимодействии с региональными властями.

Российское правительство окажет поддержку исследованию недр, в том числе и на труднодоступных территориях. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Премьер-министр объяснил коллегам, что государство даст стимулы предприятиям для разработки необходимых для реализации задачи отечественных технологий, оборудования. Особое место в программе займет разработка месторождений редкоземельных элементов.

Будем совершенствовать механизм стимулирования работ по геологическому исследованию недр, в частности исследований труднодоступных территорий, которые входят в зону особых интересов России, - это и Арктика, и Антарктика, и архипелаг Шпицберген, и мировой океан. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер добавил, что кабинет министров создал комплексный план, который направлен на выполнение обновленной стратегии развития по минерально-сырьевой базе страны. Документ рассчитан властями до 2050 года с конкретными сроками исполнения задач.

Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля.

Фото и видео: Правительство России