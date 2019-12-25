Кабмин прогнозирует инфляцию в 4-4,5% в России по итогам года

Российской правительство прогнозирует инфляцию по итогам года в диапазоне от 4% до 4,5%. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил журналистам, что, скорее всего, инфляция выйдет за пределы прогноза Банка России.
Белоусов отметил, что сейчас темпы роста инфляции в стране постепенно замедляются. Но по отдельным товарам показатели пока в "красной зоне".
Мы видим, что инфляция на внутреннем рынке сейчас постепенно начала замедляться, хотя по отдельным товарам она находится в "красной зоне", мы это тоже хорошо видим.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ
Центробанк прогнозировал инфляцию по итогам 2021 года в 4,7-5,2%.. А специалисты Минэкономразвития считают, что инфляция в это году составит 4,3%.
По данным Росстата, в марте 2021 года годовая инфляция в России ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции еще не пройден
Фото: pixabay
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