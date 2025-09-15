Кабмин подготовил программу комплексного восстановления и развития приграничья

Суммарно на все мероприятия программы на 2025–2027 годы предусмотрено финансирование в объеме около 80 млрд рублей.

Российское федеральное правительство подготовило программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в Москве.

Нужно помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, родные поселки, села. Наладить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Власти создали программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий. Эти меры необходимы для формирования комфортных условий для жизни граждан, а также эффективной работы местного бизнеса. В рамках мероприятий на указанных территориях будут строиться больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также ремонтироваться автомобильные дороги, мосты, котельные и спортивные клубы. Михаил Мишустин призвал коллег ориентироваться на установленные сроки и обращать внимание на обратную связь граждан.. В частности, важно как можно оперативнее восстановить жилые дома, социальную инфраструктуру и предприятия.

Правительство утвердило комплекс мероприятий для модернизации дорог.

Фото и видео: Правительство России