Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Правительство намерено дать водителям возможность лично контролировать состояние своего ТС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По словам председателя правительства РФ, автолюбители показали свою самостоятельность в обслуживании собственных транспортных средств, что дало возможность принять решение об отмене обязательного техосмотра.

Правительство поддержит эту инициативу <…> будет правильно дать им [водителям] возможность лично контролировать состояние своей машины. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он добавил, данная мера освободит владельцев транспортных средств от часто излишней и порой неэффективной процедуры.

Напомним, с инициативой отмены техосмотра выступила партия "Единая Россия". По словам секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака, обязательный техосмотр должен быть сохранен только при смене владельца транспортного средства, а также если ему более четырех лет. Для прочих случаев процедуру ТО предложено сделать добровольной. Данные меры применимы только к физическим лицам. Турчак напомнил, действующие правила техосмотра были приняли в 1994 году, они "уже морально устарели", а многие автовладельца воспринимают его как дополнительный налог.

Ранее в Госдуму внесли инициативу о пожизненном сроке для педофилов.

Видео: Правительство РФ