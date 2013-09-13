В Госдуму внесли инициативу о пожизненном сроке для педофилов

Проект разработан депутатами и вице-спикером СФ.

В Госдуму внесли инициативу о пожизненном сроке для ранее судимых педофилов. Предложение поступило от депутатов и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Правки могут быть внесены в закон, касающийся изнасилования несовершеннолетних или насильственных действий против двух и более лиц до 18 лет. Максимальное наказание будет применяться за повторное нарушение закона.

Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами. Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений. Александр Хинштейн, депутат ГД РФ

Также максимальное наказание коснется тех, кто ранее не привлекался по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также на преступные эпизоды, сопряженные с тяжким или особо тяжким злодеянием.

В Госдуме предложили скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске.

Фото: Piter.tv