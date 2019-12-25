Депутат предложила изменить сроки и градусы, при которых в дома начинает поступать тепло.

В Госдуме предложили скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске. Об этом рассказала журналистам представительница "ЕР" Елена Вторыгина. Политик обратилась к главе российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой по включению услуг по отоплению помещений при предельной среднесуточной температуре в десять градусов по Цельсию. Сейчас коммунальные службы начинают топить дома при температуры в восемь градусов, если показатель держится на протяжении пяти дней. Депутат также предлагает сократить этот срок до трех дней.

Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней. обращение парламентария

Напомним, что трагедия в подмосковном городе Ногинск произошла 8 сентября. В жилой многоэтажке раздался хлопок газа. обрушивший второй, третий и четвертый этажи здания. Спасатели смогли эвакуировать 170 человек. Жертвами стали семеро, еще 15 пострадали. Рассматривается версия о том, что газ в ночное время включили жильцы для того, чтобы согреться. Хлопок произошел утром, когда включился свет в квартире.

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Фото: Telegram / РИА Новости