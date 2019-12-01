В настоящее время застрахованной считается только сумма до 1,4 миллиона рублей.

В воскресенье, 1 декабря, правительство России одобрило законопроект об увеличении страховой суммы вкладов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно документам, парламентарии увеличили страховую сумму вкладов до 10 млн рублей. Отмечается, что в данный момент эту сумма составляет лишь 1,4 млн рублей.

Парламентарии выразили несколько замечаний по отношению к выплатам сумм. В частности российские депутаты отметили, возможности АСВ. Предполагается, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов может в особых случаях увеличить сумму в разы.

Эксперты считают, что законопроект может ограничить возможность банков привлекать средства вкладчиков по привлекательным условиям.

Ранее мы сообщали о том, что посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

Видео: YouTube / ПитерТВ, ют Группа EMCG