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Правительство России одобрило законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

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В настоящее время застрахованной считается только сумма до 1,4 миллиона рублей.

В воскресенье, 1 декабря, правительство России одобрило законопроект об увеличении страховой суммы вкладов. Об этом сообщается на сайте Госдумы. 

Согласно документам, парламентарии увеличили страховую сумму вкладов до 10 млн рублей. Отмечается, что в данный момент эту сумма составляет лишь 1,4 млн рублей.

Парламентарии выразили несколько замечаний по отношению к выплатам сумм. В частности российские депутаты отметили,  возможности АСВ. Предполагается, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов может в особых случаях увеличить сумму в разы.

Эксперты считают, что законопроект может ограничить возможность банков привлекать средства вкладчиков по привлекательным условиям.

Ранее мы сообщали о том, что посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

Видео: YouTube /  ПитерТВ, ют Группа EMCG

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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