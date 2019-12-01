В воскресенье, 1 декабря, правительство России одобрило законопроект об увеличении страховой суммы вкладов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Согласно документам, парламентарии увеличили страховую сумму вкладов до 10 млн рублей. Отмечается, что в данный момент эту сумма составляет лишь 1,4 млн рублей.
Парламентарии выразили несколько замечаний по отношению к выплатам сумм. В частности российские депутаты отметили, возможности АСВ. Предполагается, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов может в особых случаях увеличить сумму в разы.
Эксперты считают, что законопроект может ограничить возможность банков привлекать средства вкладчиков по привлекательным условиям.
Ранее мы сообщали о том, что посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
Видео: YouTube / ПитерТВ, ют Группа EMCG
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