Кабмин обсуждает вопрос выдачи инфраструктурных кредитов для новых регионов

Марат Хуснуллин рассказал о задачах по ЖКХ и промышленному строительству.

Российское правительство обсуждает вопрос выдачи инфраструктурных кредитов для новых регионов (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей), Соответствующее заявление во время правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Чиновник пояснил, что вопросом чиновники из Минфина РФ занимаются активно. По мнению специалиста, решение проблемы даст толчок к развитию промышленного строительства на этих территориях.

У нас часть денег есть, по вашему поручению, заложены 130 миллиардов, мы инвестиционно-бюджетные кредиты сегодня вторую часть обсудили и готовим уже программы и по ДФО, и по новым территориям мы уже обсудили возможность использовать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в конце декабря 2022 года правительство России продлило государственную рограмму инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024 и 2025 годы. В 2023 году на эти цели из бюджета будет дополнительно выделено 250 миллиардов рублей.

Хуснуллин: объемы строительства в РФ по итогам 2022 года выросли на 6%.

Фото и видео: Правительство России